Fernanda Torres descansa em sítio da família na Serra do Rio; veja fotos do local

Especial de Natal da Rede Globo durante a pandemia foi gravado no sítio da família Foto: Globo / João Faissal

Depois de uma maratona de eventos para divulgar o filme Ainda Estou Aqui em festivais internacionais, com direito a uma última parada para garantir o primeiro Oscar do Brasil, Fernanda Torres decidiu tirar um tempo para descansar. A atriz escolheu o sítio da família em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, como destino para esse momento de pausa.

Nas redes sociais, Fernanda foi vista em uma loja local, onde recebeu felicitações dos funcionários. “Hoje foi um dia especial na loja! Tivemos o prazer de parabenizar pessoalmente nossa querida cliente”, dizia a legenda da publicação do estabelecimento no Instagram.

A atriz também compartilhou um registro em que aparece curtindo uma cachoeira da região.

O sítio já serviu de cenário para produções da TV Globo, como a série Amor e Sorte, em que Fernanda contracenou com sua mãe, Fernanda Montenegro, durante a pandemia. A propriedade também foi utilizada no especial de Natal Gilda, Lúcia e o Bode, ambos exibidos em 2020.

Publicidade

Confira abaixo as fotos do refúgio escolhido pela atriz para recarregar as energias:

Sítio já serviu de cenário para produções da TV Globo Foto: Globo / João Faissal

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, com o bode, apelidado nos bastidores de Zequinha Montenegro. Foto: João Faissal/Globo

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres em episódio de'Amor e Sorte' no sítio da família Foto: Globo / Divulgação

Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Andrucha Waddington durante as gravações de 'Amor e Sorte' Foto: Globo / Divulgação

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres durante as gravações de 'Amor e Sorte' Foto: Globo / Divulgação