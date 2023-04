Fernando Zor, dupla de Sorocaba, ficou 6 dias internado após crise forte de ansiedade

Fernando Zor, dupla sertanejo de Sorocaba, publicou nesta quarta-feira, 5, um vídeo contando uma experiência nada agradável que teve.

Em viagem ao Canadá para encontrar a filha, o cantor acabou misturando remédios para dormir (zolpidem) e álcool, mas o resultado não deu certo. Ele teve uma crise muito forte de ansiedade e durante depoimento no vídeo, ele confessou que chorou muito, coisa que não está acostumado a fazer. “Tive uma crise de ansiedade terrível que me impediu de seguir viagem”, contou no começo do vídeo.

Fernando fez escala em Houston e seguiria viagem, mas devido à ansiedade, ele não conseguiu entrar no avião. O sócio do cantor, que também estava em viagem no exterior, foi encontrá-lo e juntos, retornaram ao Brasil.

Em solo brasileiro, ele imediatamente foi para o hospital e ficou internado por seis dias. Começou um tratamento de desintoxicação do zolpidem, já que ele fazia o uso há um tempo da medicação.

Durante o vídeo, ele faz um alerta para as pessoas tomarem cuidado ao ingerir a medicação. “Esse remédio é uma droga, acaba viciando. Misturado com álcool ele vira um problema muito grande”, disse o cantor. “Estou bem, to fazendo tratamento o certinho” continuou.

Na legenda da publicação, Fernando ainda reforça a importância das pessoas pedirem ajuda. “É isso, gente, procurem e aceitem ajuda!”, disse no comunicado.

Assista ao vídeo.