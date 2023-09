Festa de 15 anos de filha de Mion tem show de Alok e hospedagem em hotel de luxo; veja

A filha de Marcos Mion, Donatella, completou 15 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. Com direito a show do DJ Alok, bolo gigante e trocas de roupa, o evento, que aconteceu na noite de sexta-feira, 22, reuniu vários convidados famosos – e exuberante decoração cor de rosa.

A família da aniversariante ficou hospedada no luxuoso hotel. Mion e sua mulher, Suzana Gullo, também têm Romeo, de 18 anos, e Stefano, de 13.

Donatella curtiu no palco, com amigos, os shows de Léo Picon e Alok com Zeeba. Além disso, ela trocou de roupa ao menos três vezes na festa, ganhou um bolo gigante e dançou com pai e irmãos. A festa contou com a presença de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro, Otávio Mesquita, Rodrigo Bocardi, Didi Wagner e Lúcio Mauro Filho.

Festa de 15 anos de Donatella Mion teve DJ Alok como uma das atrações Foto: Reprodução/Instagram/@suzanagullo

Aniversário de Donatella Mion, filha de Marcos Mion Foto: Reprodução/Instagram/@suzanagullo

Mion compartilhou registros da valsa com Donatella, dizendo que era a dança mais importante de sua vida. “O único momento que é só sobre a relação do pai com sua filha é a festa de 15 anos”, escreveu o apresentador. Para ele, o casamento da filha tem a ver com a família que está sendo formada naquele momento, mas o aniversário de 15 é sobre a família que a menina já tem.

“É um rito de passagem para a vida adulta que eterniza o amor que existe entre pai e filha dentro do coração e da vida dela”, completou. “Pais, festa de 15 anos não é brega! Se você puder, se conseguir, faça uma para a sua filha.”