A festa de Natal de Neymar virou alvo de críticas nas redes sociais. A irmã do jogador, Rafaella, compartilhou as fotos do evento, que contou com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha do atleta, nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora disse estar “apaixonada” pela decoração. Nas imagens, é possível ver mesas de jantar, muitas luzes e uma decoração vermelha. Veja abaixo.

Neymar ainda comemorou o primeiro Natal da filha. “Primeiro Natal da Maviezinha! Muito paparicada e brava na hora das fotos. Amor pra você não vai faltar, princesa”, escreveu ele no Instagram.

A decoração de Natal foi criticada nas redes sociais. “Não adianta, o pobre quando enriquece é muito difícil deixar de ser cafona”, disse uma usuária. “Olha essas roupas, esse exagero, é mesmo uma família Tufão”, comentou outra. “Muito brega”, opinou uma terceira.

Festa de Natal de Neymar é criticada nas redes sociais Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Nenhum integrante da família rebateu as críticas até o momento desta publicação. Mesmo assim, Neymar continuou publicando as fotos que fez com a sua filha no Natal.

Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi, nasceu em novembro. Além dela, o atleta também é pai de Davi Lucca, de 12 anos.