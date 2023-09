Festa surpresa de Luciano Huck teve Xuxa e Claudia Raia como convidadas; veja fotos

O apresentador Luciano Huck completou 52 anos no último domingo, 3 de setembro, e foi surpreendido com uma festa surpresa que teve nomes como Xuxa e Claudia Raia entre os convidados.

Já na segunda-feira, 4, a mulher dele, a também apresentadora Angélica, compartilhou no Instagram diversos registros da celebração.

“Ontem foi dia de celebrar a vida do meu amor. Com direito a uma linda festa surpresa organizada por seus amigos e familiares de São Paulo (a cara dele de surpresa). Todo mundo reunido para celebrar a vida”, escreveu ela.

As imagens mostram o bolo personalizado feito para Huck, que posou ao lado da mulher e dos três filhos: Joaquim, Benício e Eva. Em outras fotos, ele aparece com Xuxa, Junno Andrade e Claudia Raia.

No final da publicação, Angélica ainda incluiu um vídeo que mostra a reação do apresentador ao ser surpreendido pela festa. Dezenas de amigos e familiares se reuniram e usaram máscaras com o rosto do apresentador. Veja: