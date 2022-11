Festival GRLS!, em São Paulo, anuncia line-up com Tinashe, Ludmilla e Alcione

Publicidade

Nesta sexta-feira, 25, o Festival GRLS! anunciou alguns nomes do line-up do evento que promete trazer apenas atrações femininas. Entre as artistas confirmadas, estão a cantora norte-americana de R&B Tinashe e as cantoras brasileiras Ludmilla e Alcione.

O festival acontecerá nos dias 4 e 5 de março do próximo ano no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. Além de Tinashe, outras atrações internacionais estarão presentes no evento, como a baixista Blu De Tiger e a cantora Gayle, virais no TikTok.

A artista Manu Gavassi se apresentará cantando Fruto Proibido, álbum da cantora Rita Lee e da banda Tutti Frutti lançado em 1975. Margareth Menezes, Sandy e Duda Beat também estão no line-up.

Tinashe foi anunciada como a atração principal do Festival GRLS!. Foto: Lisa O'CONNOR / AFP

Segundo o festival, mais atrações serão confirmadas. O anúncio chega no mesmo dia do início da pré-venda limitada a clientes do banco Next.

As vendas gerais para o evento começam na próxima quinta-feira, 30, às 12h. Os ingressos disponíveis no momento dão direito à entrada para os dois dias do festival e variam entre R$ 400 (pista pass) e R$ 700 (pista premium pass).

Há ainda a opção da entrada social, que garante 45% de desconto no valor de ingresso mediante uma doação ao programa Arquitetura na Periferia.

As entradas podem ser adquiridas com taxas no site da Tickets For Fun ou sem taxas na bilheteria oficial, no Teatro Renault.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais