Festival GRLS!: Lexa, Anavitória e Majur são anunciadas em line-up apenas com atrações femininas

O Festival GRLS!, evento que trará apenas atrações femininas, anunciou mais três nomes de peso nesta sexta-feira, 13. As cantoras Lexa e Majur e a dupla Anavitória se juntam a um line-up que já conta com nomes como Sandy, Margareth Menezes, Alcione e Tinashe.

No mesmo dia, o evento também divulgou a divisão do line-up e informou que as vendas de ingressos por dia já estão abertas. O GRLS! ocorre nos dias 4 e 5 de março no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo.

A cantora Tinashe é uma das atrações do Festival GRLS!. Foto: Lisa O'CONNOR / AFP

As entradas podem ser adquiridas com taxas no site da Tickets For Fun ou sem taxas na bilheteria oficial, localizada no Teatro Renault. Os preços variam de R$ 230 (meia-entrada com desconto next, ingresso day) a R$ 1.680 (inteira, pista premium pass).

Até o dia 10 de fevereiro, também há a opção de entrada social, que possibilita 45% de desconto no ingresso mediante a uma doação ao projeto Arquitetura na Periferia. Para os dois dias, o valor da doação é de R$ 20; para um dia, de R$ 10.

Em novembro, o festival também havia anunciado a apresentação da cantora Ludmilla, mas informou que a artista teve de cancelar por questões logísticas. No dia 4, o palco do GRLS! recebe atrações como Sandy, Duda Beat, Margareth Menezes e Lexa. No dia 5, se apresentam cantoras como Tinashe, Anavitória, Alcione e Majur.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais