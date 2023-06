Festival Hipnótica: fogo atinge palco do evento; veja vídeo

Astrix, um dos artistas do line-up do Festival Hipnótica, compartilhou no Instagram que um dos palcos do evento pegou fogo no domingo, 18.

O Estadão entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Goiânia, em Goiás, mas eles disseram que não foram acionados para nenhuma ocorrência.

No vídeo, é possível ver quando chamas tomam conta de um dos palcos e pessoas presentes continuam daçando na pista. “O fogo não vai nos parar”, escreveu o artista na publicação. Mais tarde, no story, ele também publicou um vídeo da sua apresentação com o público dançando.

“Pessoas bonitas e vibração de fogo. Amor sem fim”, e completou com um emoji do brasil.

O Estadão entrou em contato também com a organização do evento, mas até agora não teve retorno. O espaço segue aberto.