‘Ficou para trás, voltamos a nos reconectar’, diz filho de Gugu sobre disputa por herança na família

“A vida do seu pai sempre foi muito pública. E o mais chato é que, depois da morte dele, continuou pública, entrando na família. É difícil lidar com isso? Em que pé isso está, nos entido do ‘coração’, mesmo, não das resoluções”, questionou.

O filho de Gugu respondeu: “Foram anos muito difíceis. Mesmo depois da morte do meu pai, tivemos muitos problemas que aconteceram na nossa família. mas tudo isso ficou para trás. Todo mundo já voltou a se reconectar. Hoje em dia a gente olha para trás e vê que essas coisas aconteceram, mas estamos com foco no futuro”.