Figurante de ‘Todas As Flores’ diz ter sido vítima de homofobia no set da novela: ‘Passei mal’

Daniel Apolloh diz ter sido figurante na novela Todas As Flores, da Rede Globo, transmitida pelo Globoplay, e afirma ter sido vítima de homofobia no set da novela no dia 12 de novembro. As acusações acontecem após ele publicar dois vídeos no TikTok na quinta-feira, 24, nos quais relata supostos episódios.

O figurante diz ser um capataz na trama. “Uma figuração totalmente pesada em que eu deveria ficar sério, e fiquei. Debocharam de mim, falando que eu parecia um ‘homem’, sendo que sou homem e isso não muda por eu ser gay. Falaram: ‘Olha como ele está firmão’, fazendo piadinhas pela minha orientação sexual... Foi quando chorei e passei mal.”

Segundo Apolloh, os superiores sabem do caso, mas minimizaram a situação ao falarem que foi um “mal-entendido”. “O homem que fez as ‘piadinhas’ disse que estava falando com outra pessoa, mas ele estava falando, olhando e apontando para mim. Todos os figurantes escutaram e ficaram do meu lado”, completa.

O artista ainda afirma que a Rede Globo não teria se pronunciado sobre o caso após ele procurar a ouvidoria. “Não perguntaram se estou bem até hoje. Tenho depressão, tomo medicamentos e nada de posicionamento deles”.

Em posicionamento enviado ao Estadão, a Globoplay afirma que a “Globo não comenta questões relacionadas a Compliance”. Ainda, reitera que a empresa “mantém um Código de Ética.”

Leia o comunicado completo:

Como você sabe, a Globo não comenta questões relacionadas a Compliance e aproveita para reiterar que a empresa mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores, e uma ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao Código. A Globo reafirma que não tolera discriminação em suas equipes. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas.