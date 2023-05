Filha caçula de Juliano Cazarré passa por novo procedimento cirúrgico no coração, em São Paulo

A filha caçula do ator Juliano Cazarré e da bióloga Leticia Cazarré viajou para São Paulo nesta segunda-feira, 22, para passar por mais um procedimento cirúrgico no coração. Maria Guilhermina, de 11 meses, nasceu com uma rara cardiopatia conhecida como Anomalia de Ebstein, afetando a válvula tricúspide. Letícia publicou nos stories do Instagram vídeos da pequena chegando ao hospital. “@cazarre Tá tudo bem”, escreveu.

“Só você, Guilhermina, para me fazer pegar um avião para São Paulo, ai ai ai”, brincou Letícia. Em seguida, ela surgiu em uma capela e revelou que estava rezando por todas as mães que estão enfrentando a difícil situação de ter seus filhos na UTI. “Trazendo todas as mães de UTI, especialmente as minhas amigas que daqui saíram com ou sem seus bebês, e as que aqui reencontrei”, destacou.

A notícia da intervenção cirúrgica foi dada pela bióloga na rede social, após a celebração do 11º mês de vida de Maria Guilhermina, no último domingo, 21. “11 meses de vida para essa Maria Guilhermina do coração mais valente do mundo!”, escreveu ela, na legenda da foto em que aparece ao lado do marido e dos quatro irmãos da menina: Vicente, de 12 anos; Inácio, 9; Gaspar, 3; e Maria Madalena, 2.

Juliano também usou o Instragram para registrar o momento e pedir orações para a filha. “Amanhã ela e a mamãe @leticiacazarre vão para São Paulo fazer um procedimento (simples) no coração valente da nossa pequena. Rezem por ela, para que o bom Deus siga realizando o milagre de sua cura. Obrigado a todos vocês. Deus’teja”, escreveu o ator.

Maria Guilhermina tem 11 meses Foto: Instagram/@leticiacazarre