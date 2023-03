Filha caçula de Juliano Cazarré volta para casa após duas semanas internada

A filha caçula de Letícia e Juliano Cazarré recebeu alta na última quarta-feira, 29; ela estava internada no hospital desde o dia 15 de março. Maria Guilhermina, 1, nasceu com uma condição chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração, que a fez passar por três cirurgias cardíacas nos primeiros meses de vida.

A volta de Maria para casa foi comemorada pelos pais. No Instagram, o ator compartilhou uma foto da caçula sorridente e legendou: “Quem tá muito feliz porque vai pra casa daqui a pouco?”.

Ele também agradeceu ao apoio e rezas do público, bem como a parceria de sua mulher. “Leticia, obrigado por cuidar tão bem e lutar tanto pela nossa pequena gigante. Te amo”, declarou.

O objetivo da última internação foi realizar um procedimento para levar ar até os pulmões da menina. Para isso, foi preciso trocar a cânula da traqueostomia, uma abertura frontal na traqueia da paciente. “E o que parecia uma internação rápida para procedimentos simples vai virando mais uma vez uma estadia com coletas de sangue, eletroencefalogramas, intercorrência, convulsão, visita ao centro cirúrgico, acesso profundo, antibiótico venoso”, desabafou Letícia no momento.