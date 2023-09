Filha caçula do ator Juliano Cazarré passa por nova cirurgia

Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano Cazarré, precisou passar por uma nova cirurgia nesta segunda-feira, 11. A informação foi compartilhada por Letícia, mulher do ator, que já informou que o procedimento ocorreu como o esperado. “Chegou no quarto, foi tudo bem!”, escreveu com uma foto de Guilhermina.

Maria Guilhermina está internada desde domingo, 10, após apresentar um quadro de febre e dificuldade de respirar. Nos stories do Instagram, Letícia contou que a caçula estava com duas bactérias muito resistentes e que, por conta disso, precisaria colocar um acesso profundo no pescoço da bebê.

Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano Cazarré, passa por nova cirurgia Foto: Instagram/ @leticiacazarre/ Divulgaç

“A gente recebeu os resultados dos exames e ela está com duas bactérias muito resistentes. Então vamos precisar passar o acesso profundo no pescoço, que ela já fez várias vezes. Ela vai para o centro cirúrgico, vai anestesiar, vai passar o acesso e entrar nos antibióticos mais fortes que existem. Ela já fez também, outras vezes, mas, desta vez, ela não está com nenhum sinal de sepse. Clinicamente ela está bem, mas a gente vai ter que entrar com antibiótico”, explicou.

Maria Guilhermina nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Ela passou os primeiros sete meses de vida internada e já foi submetida a quatro cirurgias cardíacas.

Recentemente, Juliano Cazarré e a mulher, que já são pais de cinco crianças, anunciaram que terão mais um filho. “Agora somos oito”, revelou o casal nas redes sociais.

Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, que completou um ano de vida em junho.