Filha compartilha momentos com Glória Maria em carta aberta: ‘Vai ser difícil viver sem você'

Maria Matta, filha mais velha de Glória Maria, comentou sobre a perda da mãe pela primeira vez na rede social. A jornalista morreu na manhã da última quinta-feira, 2. Ela lutava contra uma metástase cancerígena no cérebro e parou de responder ao tratamento nos últimos dias, no Copa Star, no Rio de Janeiro, onde estava internada.

No Instagram, na noite do último domingo, 5, a adolescente de 15 anos compartilhou uma série de imagens ao lado da mãe e da irmã, Laura, 14, em uma carta aberta. “Mamãe, o meu maior medo era perder você, até esse medo se tornar realidade”, iniciou.

Glória Maria e suas filhas, Maria e Laura Foto: Instagram / @gloriamariareal

Apesar ausência física, Maria declarou que a jornalista segue viva em seu coração, destacando Glória como a “melhor mãe e amiga do mundo”. “Eu aprendi muito com você. Minha melhor professora da vida”, pontuou.

“O amor que eu sinto por você, mamãe, é inexplicável. Vai ser difícil viver sem você ao meu lado todos os dias. As nossas brigas, risadas, confusões. Tudo. Os melhores momentos que eu tive foram com certeza ao seu lado. Minha irmã e eu estamos aqui rezando toda noite por você. Obrigada por tanto. (...) Você é a mulher mais incrível que eu conheço”, declarou Maria.

A adolescente finalizou o texto destacando: “Com o maior amor e carinho do mundo, da filha que te ama mais do que tudo”.

A maternidade de Glória Maria

Maria e Laura foram adotadas por Glória em 2009. A jornalista sempre deixou claro que ser mãe não estava em seus planos. No entanto, o encontro com as meninas a fez mudar de ideia e assumir a função que não pensava em exercer. Logo, se tornou mãe e declarava com frequência o amor pelas filhas.

A conexão de mãe e filhas se deu quando a jornalista esteve na Bahia para realizar trabalho voluntário em um orfanato. A partir daquele momento, o processo de adoção levou cerca de 11 meses até se concretizar. Enquanto aguardava, Glória passou a residir no local, para estreitar a relação e criar o vínculo necessário entre elas.

E, como tudo em sua trajetória, foi determinada em assumir a maternidade sem ter ao seu lado um companheiro. “Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto”, declarou certa vez.