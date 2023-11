Filha de Ana Maria Braga já ‘intuiu’ nome de bebê após parto e revelará em live; veja como assistir

Mariana Maffeis, filha mais velha de Ana Maria Braga, disse neste domingo, 19, que já escolheu o nome de sua filha que nasceu na segunda-feira, 13. No entanto, ela afirma que só vai revelar o nome em uma live que vai realizar no próximo domingo, 26. O anúncio do nascimento repercutiu após ela dizer que estava “intuindo o nome” do bebê após o parto.

A live vai se chamar “Parto Portal”, sobre “ um portal para a re-significância da vida”, e será transmitida no domingo ao meio-dia, segundo Mariana, em seu canal no YouTube.

Mariana escreveu: “*Parto Portal* LIVE próximo domingo, 26/nov. 12 hrs.O parto como um portal para a re-significância da vida. Esta será a primeira transmissão do meu canal no YouTube. Visite lá / maffeismariana / e já se inscreva. Ainda estou aprendendo se conseguirei transmitir aqui simultaneamente e logo trago notícia. Agradeço à todas as mensagens recebidas nestes dias pelo nascimento de nossa filha. Sejamos todos prósperos e felizes. Hare Krsna”. Depois, em um comentário, ela complementou: “Já escolhemos o nome. Vou contar na live. Venham!”

Filha de Ana Maria Braga vai contar nome de bebê em live Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Maffeis segura sua filha após o parto Foto: Reprodução/@maffeismariana

Ao anunciar o nome, ela havia escrito: “Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos”, escreveu.

Mariana teve o bebê em casa, cercada pelos filhos mais velhos, Joana, de 12, Maria, de 9 e Varuna, de 2, além de seu marido, o professor de yoga colombiano Badarik González. O pai fez fotos do momento, que foram postadas por ela no Instagram.

“Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas Badarik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante. Não há tempo para delegar nada a ninguém. Há tempo de assumirmos para sempre e de uma vez o que é e sempre será unicamente nosso: nossa humanidade, nossos corpos e espíritos, cada um em seu divino papel e respectivo protagonismo”.

Mariana Maffeis cercada pelos filhos Foto: Reprodução/ Instagram @maffeismariana

A filha de Ana Maria, que só anunciou que estava grávida no oitavo mês de gestação, optou por não saber o sexo do bebê até a hora do nascimento. Mariana mora com a família em Botucatu, no interior de São Paulo, e leva uma vida fora dos holofotes.

Diante da curiosidade dos seguidores sobre como a criança irá se chamar, Mariana respondeu nos comentários da publicação: “Ainda estamos intuindo o nome dela. Agradeço muito as palavras generosas de todos”.