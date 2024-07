Filha de Bruce Willis publica nova foto de ator, que sofre de demência: ‘Luz do sol’

Tallulah Willis, filha de Bruce Willis com Demi Moore, publicou uma foto do pai neste sábado, 27. A imagem foi celebrada por fãs, já que o ator de Hollywood está afastado dos holofotes desde quando foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022. “Obrigado por compartilhar uma imagem de seu pai conosco. Adoro ele”, escreveu um seguidor.

PUBLICIDADE Junto ao ator, aparece o genro e namorado de Talluah, Justin Acee. Tallulah escreveu na legenda: “Essa foto é a luz do sol em um dia chuvoso para mim.” Em outra foto, publicada nesta semana, o músico Justin Acee aparece também com a atriz Demi Moore.

Bruce e Demi Morre foram casados entre 1987 e 2000 e, após o divórcio, mantiveram relação amigável. Os dois tiveram três filhas, Tallulah, Rumer e Scout. Após o diagnóstico, Demi ficou mais próxima do ex-marido. Em 2023, ela se mudou para a casa de Bruce Willis e da atual esposa do ator, Emma Heming, para ajudar a família.