Filha de Carlinhos Brow revela que já tentou se parecer com amigas brancas: ‘Para me encaixar mais’

A filha de Carlinhos Brown, a atriz Clara Buarque, revelou em entrevista à revista Caras que tentou se parecer com as amigas brancas quando era mais nova. Segundo a artista, não havia nenhuma referência parecida com ela por perto e que, portanto, sentia que não se encaixava no grupo.

Clara conta que começou a alisar o cabelo porque percebeu que as colegas faziam mais sucesso. “Quando eu era mais nova, não me sentia bonita do jeito que me sinto hoje. Eu alisava o cabelo para poder me encaixar mais. [...] Queria alisar meu cabelo para ficar parecido com o cabelo das minhas amigas”, relatou. “Nas festas que eu ia, as meninas que mais faziam sucesso eram as que tinham o cabelo liso.”

A atriz, no entanto, alegou que tentou se moldar ao padrão por muito tempo, mas percebeu que “não fazia parte disso”. “Comecei a valorizar as minhas raízes, a ir em busca de autoconhecimento”, pontua. “Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente desenvolve a segurança e a liberdade de que precisamos para ser feliz, se desprender dos padrões cada vez mais.”

Clara diz também que hoje se sente feliz com as referências de outros artistas negros na televisão. “A gente olha e vê que é possível também ser uma referência. O padrão não é o que a gente pensa que é. Porque a gente quer seguir um padrão específico ‘x’, em que a gente não se encaixa. Logo, é muito importante ver essas diferenças em destaque, eu valorizo demais isso.”