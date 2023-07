Thaila Ayala e Renato Góes compartilharam no Instagram que a filha mais nova, Tereza, de dois meses, passou por uma cirurgia no coração. O procedimento aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A bebê, ainda no útero, foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita.

Filha de dois meses de Thaila Ayala e Renato Góes passa por cirurgia: ‘Tem um novo coração’ Foto: Reprodução/Instagram/@thailaayala

Em vídeos, a famosa contou sentia uma gestação aparentemente normal, mas, aos quatro meses, descobriu que o percentil - a “nota de evolução do bebê” - tinha caído e nunca subiu ao nível esperado.

“Esse vídeo foi gravado no dia 21/06. Dia que descobri sobre a necessidade de cirurgia e da emergência dela. (...) Todas as probabilidades mostravam que não vai dar certo e vinha uma palavra falando: ‘vai dar certo’”, lembrou ela, que também é mãe de Francisco, de um ano, também com Renato.

Nos exames de rotina então foi descoberto que uma parte do coração da menina ainda não tinha fechado completamente.

“E ele [o médico] achou uma parte do coração da menina, que já deveria estar fechado dentro do meu útero e não estava”, disse a Thaila sobre o diagnóstico de CIV (Comunicação Interventricular), uma cardiopatia congênita que se caracteriza por uma abertura ou orifício na parede (septo) que divide os ventrículos (câmaras que bombeiam o sangue) direito e esquerdo, permitindo a passagem do sangue de uma câmara a outra, quando este fluxo não deveria existir.

“Ela estava tendo fluxo sanguíneo de um lado para outro onde não deveria ter. Nesse dia, eu caí. Um dia, o coraçãozinho dela começou a dar sinais e o percentil estava 3. O Francisco nasceu com 80 e blau, e prematuro de 33 semanas. A gente teve que tirar ela às pressas”, lembrou.

Continua após a publicidade

“Sofri bastante, um bebê com percentil 3 não pode induzir e não aguentaria o processo de parto. Fui chorando para a sala de parto. Aí, veio um neném com dois quilos e pouqinho, é um bebê de 39 semanas com mesmo peso de quando Chico nasceu. Aí começou a luta do peso e o coraçãozinho, fomos ver o coraçãozinho, estava lá a CIV, não tinha fechado”, completou.

Já Renato Góes fez um post agradecendo a equipe médica que atendeu sua filha. “Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna”, escreveu.