Filha de George Floyd vai processar Kanye West em R$ 1,3 bilhão; entenda

A filha de George Floyd, Gianna, e sua mãe, Roxie, vão processar Kanye West e pedem US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) em indenização após rapper dizer que o homem morreu por abuso de drogas em vez de asfixia. As informações são do TMZ.

Gianna disse, nesta terça-feira, 18, que contratou uma equipe de advogados para dar andamento à ação judicial por assédio, apropriação indébita, difamação e inflição de sofrimento emocional. O processo também menciona sócios e associados.

No final de semana, Kanye participou do podcast Drink Champs e disse que a morte foi causada por fentanil - uma substância de uso controlado nos EUA. Em 2020, policiais da Califórnia mataram Floyd asfixiado.

Os advogados da família pediram para Kanye remover todo e qualquer conteúdo de suas plataformas digitais que mencionassem a morte de George Floyd. Na carta enviada ao rapper, eles disseram que tomarão providências se publicações do gênero não forem apagadas.

Recentemente, Kanye teve diversas falas polêmicas. Ele chegou a ser banido do Twitter e Instagram após declarações antissemitas.