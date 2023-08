Filha de Glória Maria comemora aniversário da mãe com homenagem: ‘será eterna’

Maria Matta, filha da jornalista Glória Maria, homenageou a mãe com uma postagem em suas redes sociais nesta segunda-feira, 15, que seria comemorado o seu aniversário. A apresentadora morreu em fevereiro deste ano, enquanto estava internada no hospital para tratar um câncer.

Na postagem, Maria aparece com a sua irmã, Laura, e ambas dando um beijo na mãe. Na legenda, a filha de Glória escreveu: “Para a mulher incrível que sempre será lembrada com amor e carinho. Hoje, no dia do seu aniversário, celebramos tudo o que você viveu e o legado que deixou.”

Maria falou ainda sobre a falta que Glória tem feito, e que, todos os dias, ela é lembrada com carinho. “Sua partida deixou um vazio em nossas vidas, mas sua memória será eterna. Eu te amo para sempre”, escreveu.

Glória Maria deixou duas filhas, Maria Matta, de 15 anos, e Laura, de 14 anos.