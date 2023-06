Filha de Gugu Liberato compartilha mudança para Miami

Sofia Liberato, filha de Gugu Liberato com Rose Miriam, compartilhou em seu Instagram que se mudou para Miami, nos Estados Unidos, ao lado do namorado Gabriel Gravino. A jovem, que recentemente esteve no Brasil ao lado dos outros irmãos, Thiago e Marina, também filhos do apresentador, para prestar depoimento no caso da herança da família, mostrou que a nova casa tem dois andares e uma ampla sala com cozinha integrada.

“Nosso novo lar”, escreveu na legenda. A jovem recentemente comemorou a conquista de ingressar em uma faculdade americana. Sofia e Gabriel estão juntos há quase três anos e também aumentaram a família com dois cachorros.