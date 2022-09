Filha de Gugu Liberato é internada às pressas e passa por cirurgia

Marina Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), revelou aos seguidores do Instagram o motivo pelo qual precisou ficar ausenta por quase dois dias da rede social. A jovem de 18 anos contou, na última quarta-feira, 7, que precisou ser operada às pressas por conta de uma apendicite, após sentir dores enquanto estava na faculdade.

“Fui parar no hospital. Queria explicar para vocês. Ontem a minha barriga começou a doer muito na aula. Fui para a enfermaria da escola, e eles viram que tinha uma infecção na minha bexiga. Nem era isso. Mas eles falaram para eu ir ao médico para ver se tinha apendicite. Aconteceu isso. Tirei meu apêndice, tudo isso em um dia”, começou Marina, que mora nos Estados Unidos.

“Tive que fazer a cirurgia, mas foi ótima. Os médicos foram super legais. Agora estou recuperando. Tinha uma mulher lá que tirou o apêndice e ficou seis dias internada. Eu peguei bem no comecinho, então não tive nenhum problema. Se vocês estão com dor na barriga, vão ao médico, porque pode ser sério. Pegar no começo de qualquer doença é sempre melhor”, completou.

Após completar 18 anos e concluir o ensino médio nos Estados Unidos, Marina ingressou na faculdade e vai cursar Cinema e Produção de TV nos próximos anos. Ela contou que estudará na Loyola Marymount University, na Califórnia. Para ser admitida na universidade, ela precisou apresentar o mini documentário que fez chamado O Método Kovacsik, que retrata o uso de uma terapia para o tratamento do câncer.

Sua irmã gêmea, Sofia Liberato, estudará administração de empresas ainda este ano. Já João Augusto, o filho mais velho de Gugu, estuda administração.

Aniversário de Rose Miriam

A mãe dos três filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo , completou 59 anos na última terça-feira, 6. Marina Liberato fez questão de exaltá-la nas redes sociais.

“Finalmente chegou o seu dia! O dia da pessoa mais elegante, humilde, carinhosa e feliz do mundo! Mãe você é a minha inspiração e merece o melhor sempre. Muito obrigada por ser do jeitinho que você é, muito fofa e muito querida! Que Deus te abençoe e te ilumine. Eu te amo para sempre”, escreveu a jovem.