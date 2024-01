Filha de João Carreiro lamenta morte do sertanejo: ‘Sempre foi o melhor pai’

Caru Comparin Corrêa, filha do cantor João Carreiro, que morreu nesta quarta-feira, 3, aos 41 anos, lamentou a morte do pai nas redes sociais. Ele se submeteu a uma cirurgia para adicionar uma válvula no coração em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas não resistiu. Artista ficou conhecido nos anos 2000 na formação de dupla com o ex-companheiro, Capataz, que informou e lamentou a morte no Instagram.

“Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro. Saiba a gente viveu nossa música favorita (Till Forever Falls Apart) e isso me traz um alívio absurdo”, escreveu ela no Instagram nesta quarta-feira, 3.

“Cê sempre foi minha pessoa favorita e eu espero que mesmo sendo tarde, você descubra isso. Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais para mim. Guardarei para sempre você em mim. Eu te amo infinitamente pai”, completou a jovem.

Um dia antes do procedimento, Carreiro havia publicado vídeo nas redes sociais brincando sobre a roupa hospitalar e informando que faria a cirurgia no coração e passaria alguns dias fora das redes sociais. “Pode ficar tranquilo, que já deu tudo certo”, disse.

Durante esta quarta-feira, a mulher do cantor, Francine Caroline, também deu atualizações do estado de saúde, e chegou a informar que o coração já estaria funcionando sozinho após adicionarem a válvula no coração do artista. Segundo a mulher, a equipe médica finalizaria o procedimento dentro de duas horas. No entanto, horas depois Francine pediu por orações pela vida do sertanejo.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, João deixou a dupla João Carreiro & Capataz em 2014 e resolveu seguir carreira solo após sucessos como Bruto, Rústico e Sistemático e Xique Bacanizado. Sozinho, Carreiro lançou duas músicas recentemente, dentre elas Meu Avô e Bagulho é Louco Mano.

O último show do sertanejo foi na virada do ano para 2024 no município de Pedra Preta, no seu estado de origem.

Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@joaocarreirooficial

Nas redes sociais, Capataz lamentou a morte do antigo parceiro e disse que recebeu a notícia junto da filha, que estava na barriga da mãe quando ambos iniciaram a carreira juntos. “Ninguém, além de nós, saberemos o que vivemos”.

Outros artistas como Ana Castela e a dupla Jads e Jadson também publicaram as suas condolências pela morte do músico. Nos stories do Instagram, Ana publicou registros junto ao cantor e agradeceu pela visita que Carreiro fez a sua cidade natal, Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, no dia 30 de dezembro, “Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele”, disse.

Velório ocorre hoje em Campo Grande

O velório do sertanejo João Carreiro ocorreu na manhã desta quinta-feira, 4, das 7h às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Depois, o corpo será levado para Cuiabá (Mato Grosso).