Filha de Juliano Cazarré é internada novamente para retirada de sonda

Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, divulgou que Maria Guilhermina, filha de 9 meses do casal, precisou ser internada novamente nesta quarta-feira, 15.

Por meio dos stories do Instagram, ela explicou que a bebê iria trocar a cânula de traqueostomia e retirar a sonda de gastronomia da barriga.

Os registros compartilhados por Letícia mostram Maria Guilhermina sendo levada pelos médicos, na ambulância, e já no hospital se preparando para os procedimentos.

“Mais uma aventura hoje, Maria Guilhermina internou para trocar a cânula de traqueostomia e ganhar finalmente um boton na barriguinha. Vai se livrar da sonda de gastronomia”, escreveu.

Letícia Cazarré compartilhou registros do retorno da filha Maria Guilherme ao hospital. Foto: Reprodução Instagram/@leticiacazarre

A bebê nasceu com uma condição chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Ela passou por três cirurgias cardíacas e ficou sete meses internada.

No último sábado, 11, Cazarré falou sobre a situação da filha no programa É de Casa, da TV Globo. “Ela nasceu com problema de coração, então operou o coração. Só que, na cirurgia, chegou um momento que deu um problema. Ela quase embarcou. Papai do Céu, graças a Deus, falou: ‘Fica mais um pouquinho aí’”, revelou.