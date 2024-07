Filha de MC Loma engasga e assusta: ‘Maior desespero da vida’

MC Loma: filha engasga com coxinha e dá susto em mãe Foto: Reprodução/Instagram

MC Loma, 21 anos, tomou um susto com um engasgo da filha de um ano. Segundo relato nas redes sociais neste domingo, 14, Melanie se engasgou com um pedaço de coxinha. “Melanie estava roxa, sem ar nenhum, virando o olho. Foi o maior desespero da minha vida. Depois disso, ela vomitou e ficou bem”, escreveu.

Segundo ela, a manobra do desengasgo foi feita por um homem que estava na padaria onde Loma e a filha estavam. "Melanie já tinha comido coxinha antes, mas nunca tinha acontecido dessa forma. Acho que, quando ela comeu, ficou engasgado no começo da garganta. Foi um pesadelo. A euforia passou, mas estou angustiada. Nunca vivi isso na minha vida, foi a pior coisa do mundo", acrescentou.

O que fazer em caso de engasgo

Segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e de Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), o engasgo é responsável por 53% dos acidentes infantis no mundo e, no Brasil, uma das principais causas de morte pediátrica.

A atitude mais indicada no caso de engasgo de pessoas maiores de um ano é a realização da manobra de Heimlich, que consiste em abraçar a pessoa por trás e fazer compressões com uma mão aberta sobre outra com o punho fechado na “boca” do estômago, ou seja, na região entre o umbigo e o começo das costelas.

Para bebês, como no caso de Loma, os especialistas recomendam apoiar a criança no antebraço ou coxa, com a cabeça voltada para baixo e o queixo apoiado. Em seguida, fazer um gancho para abrir a boca da criança e dar 5 batidas com a mão nas costas do bebê. Depois, virar o bebê para cima e usar os dois dedos para comprimir a região entre os mamilos.

Caso o objeto ou pedaço de comida apareça, o recomendado é retirá-lo delicadamente da boca do bebê. A recomendação é acionar socorro médico especializado, como bombeiro - mesmo se a manobra de desobstrução já estiver sendo feita.