Filha de Michael Jackson se revolta com críticas por não comemorar aniversário do pai nas redes

Michael Jackson completaria 65 anos nesta terça-feira, 29. A filha do cantor, Paris Jackson, recebeu algumas críticas nas redes sociais por não falar sobre a data.

Então, no Instagram, a cantora decidiu deixar um recado para o pai, que morreu em 2009, em decorrência de uma parada cardíaca. Nos stories, Paris disse:

“Quando ele estava vivo, ele odiava qualquer pessoa que reconhecesse seu aniversário [mas] a mídia social é aparentemente a forma como as pessoas expressam seu amor e carinho hoje em dia. Se você não deseja um ‘feliz aniversário’ a alguém através da mídia social, aparentemente significa que você não os ama”.

Story de Paris Jackson Foto: Instagram/ @parisjackson

“Eles [internautas] estão basicamente medindo meu amor pelo meu pai com base no que posto no Instagram”, reclamou. Em seguida, ela compartilhou um vídeo seu em um show onde ela fez uma declaração a Michael.

“Ele dedicou 50 anos de sangue, suor, lágrimas, amor e paixão ao fazer o que fez para que eu pudesse ficar aqui no palco na sua frente e gritar no microfone, então devo tudo a ele”, disse Paris no vídeo publicado. Em seguida, ela concluiu:

“Se você é um grande fã de Michael Jackson e quer fazer algo que ele iria amar, que não é celebrar seu aniversário, minha sugestão seria outras maneiras de ajudar nas mudanças climáticas, fazer algo pelo meio ambiente, isso são coisas que ele amava e tinha muito interesse. Eu não posso falar por ele, porque sou uma pessoa diferente, mas eu sei que ele amaria isso”.