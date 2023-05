Meadow Walker Thornton-Allan, filha de Paul Walker, revelou em entrevista no tapete vermelho do lançamento do filme Velozes e Furiosos 10, que consegue identificar os momentos em que o seu pai está por perto.

O astro, que morreu em 2013 em um acidente de carro, era conhecido por seus papéis na franquia de filme sobre os carros de corrida ao lado de Vin Diesel. A modelo também terá uma participação especial no décimo filme da franquia.

Filha de Paul Walker, Meadow, diz sentir sinais da ‘presença’ do pai: ‘Sei que é ele’; assista Foto: Reprodução/Instagram/@meadowwalker

“Para mim, são números, quatro e sete são os números favoritos do meu pai. E eu juro que sempre que estou duvidando de alguma coisa ou sempre que estou discutindo com alguém ou qualquer coisa, começo a ver quatro e sete em todos os lugares”, explicou em entrevista ao E! News.

A jovem explicou que recebe esses sinais em situações específicas. “Então eu sempre sei que é ele. Ontem mesmo, eu estava tendo um momento tenso e então fui ver o relógio e o número sete estava lá. E eu fiquei tipo, ‘OK, está tudo bem, vai ficar tudo bem’”, completou. Na época do acidente, Meadow tinha 15 anos.

Em 2018, o pai do astro, que também se chama Paul Walker, contou que ouve vozes e vê o rosto de seu filho com frequência. “Eu vejo a cara dele o tempo todo. E tem essa voz que diz: ‘É bom ver você, pai’. ‘Não tenha medo. É o seu filho, Paul’. Louco, mas eu penso nisso, e me faz sentir bem”, disse em entrevista ao programa Good Morning America.