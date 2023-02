Filha de Regina Duarte nega rompimento com a atriz: ‘Sempre seremos mãe e filha’

Neste domingo, 5, a atriz Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, afastou os boatos de que estaria afastada da mãe. Gabriela já demonstrou discordar dos posicionamentos políticos de Regina, que chegou a ser secretária especial de Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi dada através de uma postagem nas redes sociais, em que a artista apareceu comemorando o aniversário da mãe. “Para quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos, está aí”, escreveu.

Regina Duarte já foi secretária especial de Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Foto: Isac Nóbrega/PR

Gabriela declarou que as duas “são e sempre serão mãe e filha”, mas reforçou não concordar com a conduta da atriz. “Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês já sabem. Cada um que cuide do seu CPF, mas família é o mais importante para mim”, disse.

Regina já foi criticada diversas vezes pela filha e por outros artistas por seus posicionamentos políticos. Recentemente, a atriz causou revolta ao minimizar a crise humanitária vivida pelo povo Yanomami.

“Sua postagem é cruel”, criticou a atriz Elisa Lucinda na ocasião. O ator Paulo Betti também escreveu: “Você é mãe e avó. Respeite a inteligência de quem lê suas postagens e te seguem. Respeite o povo Yanomami”.