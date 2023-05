Filha mais velha de Silvio Santos comenta ausência do pai na infância

Cintia Abravanel, filha mais velha do empresário e apresentador Silvio Santos, fez uma revelação sobre a infância e adolescência durante o podcast O Pod é Nosso, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher, Renata Domingues. Ela confessou que passou por essa fase da vida longe do pai e que acabou se acostumando com a ausência do comunicador.

“Fui criada longe dele, fui criada pela mãe da minha mãe. Foi difícil para mim, uma adolescente. Passei mais tempo com a família de mamãe. É horrível falar isso, mas me acostumei a ficar longe do meu pai. Recentemente, nos aproximamos”, disse.

A artista plástica e mãe do ator e cantor Tiago Abravanel afirmou que compreendeu que a atitude de Silvio, de não tê-la por perto, foi uma forma de salvar a vida da avó. “Quando eu estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, observando meu pai, velhinho, vendo televisão, minha ficha caiu. Meu pai salvou a vida da minha avó me mandando morar com ela”, revelou.

Cintia Abravanel na infância ganha um beijo do pai, o apresentador Silvio Santos Foto: Instagram/@cintiaabrava

“Ele deu a ela uma alegria de viver, um motivo para seguir adiante, que era criar a neta. A filha dela tinha morrido muito jovem, e meu pai nos salvou”, continuou Cintia.

Ela ainda relembrou a morte da mãe, Maria Aparecida, mais conhecida como Cidinha, que morreu em 1977, aos 38 anos, vítima de um câncer no estômago. A artista plástica falou do quanto se entristeceu com a perda da mãe. “A vida não nos poupou de nada. Fui uma criança, filha do Silvio Santos, que estava segurando a mão da mãe quando ela morreu. Eu tinha 13 anos. Minha mãe morreu com 38 e pesando 28 quilos”, falou.