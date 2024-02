A filha de rei do pop, Michael Jackson, a modelo e atriz Paris Jackson, se livrou de todas as tatuagens do corpo para comparecer à cerimônia do Grammy no último domingo, 4. A jovem, de 25 anos, contou que o processo para fazer as intervenções desaparecerem começou às 5h da manhã daquele dia.

Vestida de preto, em um longo decotado com uma fenda profunda na perna, ao desfilar pelo tapete vermelho da premiação, ela explicou o motivo de fazer as tatuagens sumirem. “Eu quis dar a esse vestido da Celine um destaque próprio”, disse Paris em entrevista ao site Extra TV.

Modelo e atriz Paris Jackson no tapete vermelho do Grammy após remoção de tatuagens; Jovem é filha do astro do pop Michael Jackson

A atriz, que também é cantora, afirmou amar todos os piercings e tatuagens que tenho no corpo, mas ressalvou que às vezes eles podem "distrair da arte" — referindo-se ao vestido. O processo que tomou o dia inteiro faz uso de uma técnica de cobertura usando maquiagem, e é meticulosa ao ponto de esconder até as menores tatuagens. O trabalho foi executado por um amigo de Paris, que ela conheceu quando fez participação na série American Horror Story.

“O Tyson Fountain, ele fez a maquiagem do meu corpo em uma das minhas cenas de nudez. Quando decidi fazer isso com efeitos de cobertura, quis chamá-lo. Tive a minha equipe dos sonhos”, afirmou ao site Access Hollywood.

Paris Jackson tem mais de 80 tatuagens FOTO: Reprodução/Instagram/parisjackson Foto: Reprodução/Instagram/parisjackson

Ela já perdeu as contas de quantas tatuagens tem. Mas, da última vez que contou, eram 80. Desde então, fez mais.