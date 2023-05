Filhas de Gugu chegam ao Brasil para audiência no processo de Herança movido pela mãe; entenda

Sofia Liberato e Marina Liberato, filhas de Gugu Liberato com Rose Miriam di Matteo, estão no Brasil para prestar depoimento nesta segunda-feira, 22, à Justiça de São Paulo. As gêmeas de 19 anos, que moram em Orlando, nos Estados Unidos, vão testemunhar no processo que analisa a união estável da mãe com o apresentador, que morreu em novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico.

Os depoimentos estão previstos para acontecerem até a próxima quarta-feira, 24. Além das meninas, o ex-casal também são pais de João Augusto, de 21.

Joao Augusto, Sofia e Marina, filhos de Gugu Liberato e Rose Miriam Foto: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial

Em nota enviada ao Estadão, Nelson Wilians, advogado que representa Rose Miriam e as gêmeas, disse que o processo corre em segredo de Justiça.

“As gêmeas Marina e Sofia sempre estiveram ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento de união estável na Justiça. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita”.

Briga em família

Em agosto do ano passado, os irmãos acabaram brigando por conta da disputa da herança do pai. Na época, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, foi nomeada a inventariante da herança do apresentador - e as herdeiras se manifestaram contra o irmão, a favor da mãe, no processo de reconhecimento de união estável com o pai. Além disso, elas se queixaram de ganhar um valor inferior ao de João e ao da avó, Maria do Céu, que recebe uma pensão de cerca de R$ 160 mil.

Continua após a publicidade

No mesmo mês, elas reclamaram que a tia não quis dar um Porsche, carro de luxo, de presente e que estavam suspeitando de algumas condutas dela em relação ao dinheiro da família. “Ela disse que falou com a promotora e que a mesma disse que eu não poderia ter esse carro porque era muito de luxo para uma criança de 17 anos. E eu não poderia ter também porque era muito caro”, afirmou Sofia.

Gugu Liberato e os filhos João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia Foto: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial

Já em maio deste ano, as jovens de 18 anos ganharam na Justiça o direito à mesada. De acordo com a colunista Cíntia Lima, do Em Off, ambas passaram a receber US$ 10 mil cada pelos próximos 12 meses. Esse valor convertido em reais dá aproximadamente R$ 47 mil. Quando eram menores de idade, Sofia e Marina conseguiram se emancipar e são representadas pelo mesmo advogado da mãe.

Disputa pela herança de Gugu Liberato

No testamento, assinado em 2011, o comunicador não reconheceu Rose Miriam como companheira em união estável. Ele deixou 75% de sua fortuna, avaliada em R$ 1 bilhão, para ser dividida em partes iguais entre os três filhos. Quanto aos outros 25%, ele estipulou que fosse partilhado, também igualmente, entre os cinco sobrinhos.

“Não quero viver às custas de ninguém”

Em entrevista ao Fantástico, em 2020, Miriam disse que não ter sido contemplada no testamento foi possivelmente por conta de um “atrito de casal” que os dois tiveram no mesmo ano da criação do documento.

Continua após a publicidade

“Durou alguns meses, mas pouquíssimo tempo, por volta de uns três meses talvez. Ele fez o testamento exatamente nessa época. Eu não sei o que ele sentiu de mim. Será que ele sentiu raiva de mim? Pode ser”, refletiu durante a entrevista.

Rose Miriam Di Matteo, Gugu Liberato e filhos. Foto: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial

Durante a conversa, ela também falou sobre o chef Thiago Salvatico, que alegou ter tido um relacionamento com Gugu durante oito anos.

“Eu nunca soube do Thiago. Devia ser um amigo dele. Agora, a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber, qual era uma preferência dele, se dentro dele ele tinha uma preferência sexual diferente”, disse ela, destacando que se considerava “mulher do apresentador”, e que os dois tinham uma “vida íntima”.