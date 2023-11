Filho de Chay Suede faz festa de aniversário de 2 anos e viraliza com tema inusitado; veja vídeo

O filho caçula de Chay Suede e Laura Neiva, José, completou dois anos no último dia 17, mas a festa de aniversário do bebê, que aconteceu neste fim de semana, passou a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira, 22. Isso porque a criança escolheu um tema inusitado para a comemoração.

Em meio às altas temperaturas nos últimos dias, José quis que sua festa tivesse o tema ventilador. E assim foi feito: vídeos e fotos do bolo e da decoração de ventilador foram publicadas nas redes sociais dos pais.

Posteriormente, o perfil de fãs do ator, Chay Daily, repostou alguns vídeos do evento. “Por que ventilador? Porque é o objeto preferido. Ele está fascinado por ventilador. A festa tem que ser do que a criança ama”, disse Laura no vídeo.

A decoração repleta também de cata-ventos viralizou no Twitter e virou meme entre usuários na plataforma. “Errado ele não tá com esse calor infernal do Rio. Mas o meu seria de ar condicionado”, brincou uma internauta. “Tão pequeno e tão sábio”, disse outra.