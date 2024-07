Filho de Madonna se explica após dizer que busca restos de comida; entenda

David Banda, filho de 18 anos da cantora Madonna, se retratou por uma recente declaração feita ao tabloide britânico The Sun em que dizia que vivia de “restos de comida” após sair da casa da mãe, em Nova York.

"A quem possa interessar, minha mãe me apoia e sempre apoiou. Estou muito feliz com a minha vida e não moro na rua ou passo fome. Por favor, parem de se preocupar, está tudo bem", disse David no Instagram. David saiu da casa de Madonna para viver com a namorada e, segundo o The Sun, ganha a vida dando aulas de violão. Em entrevista à publicação, ele afirmou que, quando está com fome e não tem dinheiro suficiente, busca restos de comida. "É divertido ser jovem", acrescentou.

David e a mãe, Madonna; declaração levantou suspeitas de que músico enfrenta dificuldades financeiras após sair da casa da mãe Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, ele também falou sobre trabalhos com a mãe. “Só para deixar claro, estou muito feliz com a minha vida e, por mais que minha mãe tenhamos trabalhado juntos no passado, não estamos trabalhando em nada no momento.”

Madonna, que se apresentou em Copacabana em maio, tem seis filhos, com idades que vão de 11 a 27 anos. A mais velha é Lourdes Maria, fruto do relacionamento da artista com o Cubano Carlos Leon. As mais jovens são Stella e Estere, gêmeas adotadas no Malaui.