Filho de Rod Stewart fica ‘azul’ em jogo de futebol e é levado para o hospital

O filho de 11 anos do cantor Rod Stewart, Aiden, foi socorrido às pressas e levado ao hospital depois de passar mal em um jogo de futebol. Segundo o tabloide britânico The Mirror, o adolescente começou a ficar “azul” e a dar sinais de que iria desmaiar durante a partida.

Rod Stewart assiste ao jogo de Celtic contra Rangers, do campeonato Escocês de 2017. Aiden, filho do cantor que passou mal em campo, está à direita nesta imagem. À época, ele tinha seis anos. Foto: Reuters/Russel Cheyne

Stewart disse ao jornal que seu filho teve uma crise de pânico e que teve muito medo quando viu o menino desfalecer em campo. “Nós pensamos que ele estivesse tendo um ataque do coração”, contou.

De acordo com o cantor, Aiden estava nervoso porque queria muito se sair bem na partida. “Foi assustador. Ele foi ficando azul, inconsciente e caindo aos poucos. Depois descobrimos que se tratava de um ataque de pânico”.

Stewart acrescentou que o gosto pelo futebol foi passado por ele ao menino, que é seu filho junto com Penny Lancaster Stewart — com quem se casou em 2007. O cantor de Maggie May tem outros sete filhos.