Filho de Sandy e Lucas Lima aparece em vídeo com o pai na Irlanda; veja

O músico Lucas Lima aproveita o tempo em que está na Irlanda para conhecer o país e fazer passeios com o filho, Theo, fruto do relacionamento com Sandy. Nesta terça-feira, 10, o artista publicou um vídeo em que apareceu em Howth Head, uma península a nordeste de Dublin.

O menino apareceu, de costas, escalando pedras e Lucas mostrou a paisagem do local em publicações nos stories do Instagram. Confira registros:

Lucas Lima publicou registros de um passeio que fez com o filho na Irlanda. Foto: @lucas.lima via Instagram

O músico está no país para se apresentar ao lado da ex-mulher em Dublin. Sandy faz um show na cidade nesta quarta-feira, 11, e segue para Londres, na Inglaterra, na sexta, 13.

A cantora já fez shows no último dia 6 em Lisboa, em Portugal, e no dia 8 em Porto. Sandy realiza a primeira turnê internacional solo e também as primeiras apresentações com o ex-marido após a separação.

Os dois anunciaram o divórcio em uma publicação conjunta no Instagram no final de setembro. A confirmação de que o ex-casal continuaria trabalhando junto na turnê pela Europa foi dada durante uma participação no Altas Horas também no final de setembro.

“Existe uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e assim que vamos continuar a ser”, declarou a cantora na ocasião.