Filho de Virginia Fonseca segue internado com bronquiolite: ‘Sem previsão de alta’

A família planejava passar o Carnaval em Mangaratiba, onde estão as outras filhas do casal, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2. No entanto, Virginia e Zé Felipe seguem acompanhando de perto a evolução do pequeno no hospital.

A bronquiolite é uma infecção respiratória comum em crianças menores de 2 anos e pode causar inflamação nos bronquíolos, dificultando a passagem do ar e levando a sintomas como tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar.