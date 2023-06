Filho de ex-BBBs Mariana Felício e Daniel Saullo sofre acidente doméstico: ‘Experiência horrível’

O filho dos ex-BBBs Mariana Felício e Daniel Saullo sofreu um grave acidente doméstico após tentar subir em uma jardineira. O relato foi compartilhado pelo casal nas redes sociais. José, de 5 anos, já recebeu alta do hospital neste domingo, 11.

Daniel disse que o acidente foi grave, mas que o menino agora está bem. Ele também aproveitou a situação para falar sobre a culpa que envolve acidentes em casa. “Uma experiência horrível que me fez refletir sobre a culpa que sentimos ao ver um filho se machucar em casa”, escreveu em uma postagem em que apareceu ao lado de José.

O ex-BBB relatou que, agora, tem consciência de que a culpa não foi sua “nem de qualquer outro adulto” e que acidentes domésticos acontecem “nos lugares e situações mais inusitadas”. Segundo ele, a família nunca teve problemas com a jardineira, já que a casa em que vivem já foi uma escola infantil.

José, filho dos ex-BBBs Mariana Felício e Daniel Saullo, sofreu um acidente doméstico, mas já recebeu alta. Foto: Instagram/@marianafelicioreal/Reprodução

“A jardineira nunca se moveu até o José aparecer. Ainda não entendo como ele conseguiu a façanha, mas isso já não importa mais”, disse Daniel, que contou que todas as jardineiras foram remanejadas de lugar.

Daniel relatou ter se sentido “impotente” e condenou o julgamento que envolve as redes sociais. “Aproveitam-se da ferida aberta da culpa para enfiar o dedo e machucar ainda mais, como se todo perigo fosse óbvio e sempre evitável. Não é. [...] Ninguém está imune a acidentes, mesmo sendo cuidadoso”, escreveu.

Mariana e Daniel se relacionaram no início do BBB 6 e se reaproximaram após o fim do programa. Eles também são pais de Anita, Antônio e do irmão gêmeo de José, João.