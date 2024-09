Filhos de Erasmo Carlos entram com pedido de busca e apreensão contra viúva do cantor; entenda

Os filhos de Erasmo Carlos, Leonardo Esteves e Gil Eduardo Esteves, entraram na Justiça com um pedido de busca e apreensão contra a viúva do cantor, Fernanda Esteves. Ela e o astro do rock brasileiro se casaram em 2019 e ficaram juntos até a morte dele, em novembro de 2022. Ao todo, tiveram cerca de 12 anos de relacionamento.

Segundo a petição dos advogados de Leonardo e Gil, a qual o Estadão teve acesso, o objetivo é recuperar itens que estariam em posse de Fernanda e que possuem “enorme valor histórico e relevância cultural”, de acordo com o documento. A ação lista objetos como guitarras, violões, discos de ouro e platina, troféus, conjunto de roupas e acessórios do período da Jovem Guarda, entre outros (veja mais abaixo a lista completa).

O cantor e compositor Erasmo Carlos, morto em 2022, é fotografado com Fernanda Esteves em 2016 Foto: Fabio Motta/Estadão

Quando Fernanda pega para si, ela subtrai dos filhos e netos, dos fãs e da cultura musical brasileira um acervo precioso, que já poderia estar exposto como forma de manter viva a história de um dos maiores músicos brasileiros", afirma o advogado de Leonardo e Gil na petição. A medida cita, como uma das provas reunidas contra a viúva, a existência de um vídeo de circuito de segurança de 9 de setembro de 2024, quando ocorreu a reintegração de posse de um automóvel da empresa de Erasmo. Nesta data, uma Oficial de Justiça teria observado Fernanda "retirar um violão da mala do carro, que segundo ela estava parado, sem bateria há bastante tempo".

Outras provas, de acordo com o documento, seria uma reportagem exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, logo após a morte de Erasmo, em que Fernanda mostra detalhes do apartamento em vivia com a cantor. No vídeo, a viúva aparece usando um relógio da marca Rolex e um colar que pertenciam, segundo os filhos de Erasmo, ao cantor.

Foto de Erasmo de 2014 no qual o cantor aparece usando o cordão de prata reclamado pelos filhos Foto: Marcos de Paula/Estadão

O vídeo ainda mostra outras peças de cunho afetivo, como uma máquina de costura que pertenceu à avó de Erasmo, além de instrumentos musicais e até um caderno com anotações e letras de músicas.

O documento ainda diz que Fernanda, que foi casada pelo regime da separação legal, “não é herdeira nem meeira [possuidor de metade dos bens do falecido] dos bens deixados por Erasmo” e que seu comportamento “tangencia as raias da criminalidade, no momento em que age para se apropriar de bens alheios, o que pode lhe render sérias complicações”.

Na última segunda-feira, 23, Fernanda fez uma publicação enigmática nas redes sociais, que pode estar relacionada ao processo. “Engole o choro, as palavras, as emoções, o grito, o veneno, engole a saliva, engole pessoas, engole absurdos, engole a dor. Engole em seco, goela abaixo. É engolido o tempo todo, aos poucos, até o fim. Desde que nasce. Não contei com os sapos! Ah, os sapos… o brejo todo”, escreveu ela.

Procurada pela reportagem para comentar o caso, Fernanda disse que não pode se manifestar por “orientação de seus advogados” e que o processo corre em segredo de Justiça. O escritório jurídico que defende Leonardo e Gil também foi procurado e se recusou a fazer qualquer declaração. Ambas as partes foram procuradas por mais de uma vez pelo Estadão.

Segundo apuração do Estadão, Fernanda já estaria de mudança do apartamento em que viveu com Erasmo em São Conrado.