Fiuk admite uso de texto retirado da internet para lamentar a ausência de Fábio Jr no Dia dos Pais

O ator e cantor Fiuk, filho do cantor Fábio Jr., utilizou suas redes sociais para expressar a dor que sente pela ausência do pai no último Dia dos Pais, celebrado no domingo, 11. Em uma série de fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, Fiuk desabafou sobre a falta que o cantor faz em sua vida, surpreendendo seus seguidores com a sinceridade do relato.

Fiuk desabafou sobre a falta que o pai faz em sua vida. Foto: Instagram/ @fabiojroficial

"Feliz Dia dos Pais para você, que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu o cantor. No entanto, o que Fiuk não esperava era que internautas descobrissem que a mensagem, na verdade, havia sido retirada da internet. A frase utilizada pelo ex-BBB apareceu em uma pesquisa pelo Google, originada do site O Pensador, na seção de "mensagens para pais ausentes".

Após a repercussão, Fiuk confirmou que o texto foi, de fato, copiado da internet. Em uma explicação mais detalhada, o cantor contou que chegou a compor uma música sobre o afastamento de Fábio Jr., mas optou por não compartilhá-la.

“Eu peguei (a frase)! Fiquei escrevendo tantas coisas ontem, até escrevi uma música, mas não gostei do resultado. Estava pesada, com sentimentos que, por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor. Me deu vontade de falar um monte de coisa? Sim, mas preferi procurar uma frase que resumisse meu sentimento de forma mais pura e tranquila, sem ódio no coração. E aí achei essa frase”, explicou.

Nos stories do Instagram, Fiuk evitou dar detalhes sobre o motivo do afastamento, mas classificou a data como “delicada” e concluiu com um tom esperançoso: “Torço para que tudo dê certo. Não tenho mais espaço para coisas ruins aqui dentro. Desejo de verdade que tudo fique bem para todos nós, filhos, que um dia serão pais. Quero muito ser pai. Vai dar tudo certo. Estamos juntos nessa luta”.