Fiuk brinca que ‘queria ter raiva’ de Tatá Werneck e humorista responde: ‘Vamos sair para conversar’

O ator Fiuk trocou interações com a humorista Tatá Werneck em uma publicação no Instagram feita durante o Dia das Mães, comemorado no último domingo, 14, e disse que “queria ter raiva” da comediante. Internautas associaram o comentário com a participação do ex-BBB no programa Lady Night, apresentado por Tatá, que gerou uma briga entre os dois.

“Eu queria ter raiva de você, mas não consigo. Alguém me ajuda?”, escreveu o artista em uma postagem em que a humorista aparece brincando com a filha, Clara. O comentário não passou despercebido pela comediante, que convidou Fiuk para “sair para conversar”. “Nos amamos, admita”, brincou.

Fiuk comentou em publicação em que Tatá Werneck aparece brincando com a filha, Clara. Foto: Instagram/@tatawerneck/Reprodução

Os desentendimentos entre os artistas começaram em 2021, pouco antes de a participação do ator no Lady Night ir ao ar pela Rede Globo. Boatos de que Fiuk teria se incomodado com perguntas feitas pela humorista, que chegou a interromper as gravações, passaram a surgir e foram confirmados com a transmissão do programa.

Na ocasião, o ator chamou o ocorrido de “mania de perseguição”. A humorista respondeu alegando que o artista havia “pesado o clima” da atração.

“Tatá, eu tenho uma dificuldade: eu sei que eu sou público e a minha vida é pública desde que eu nasci”, comentou Fiuk. “Fiuk, qual o problema? Você é um homem, desculpa, mas hétero e está namorando”, respondeu Tatá.

