‘Fizemos algo tão grandioso quanto nós somos’, diz Pabllo Vittar sobre parceria com Gloria Groove

A nova era de Pabllo Vittar está a todo vapor. Depois do sucesso de Descontrolada, parceria com MC Carol, o feat mais aguardado do ano chegou, na noite desta quinta-feira, 20, e o encontro das maiores drag queens do país está disponível nas plataformas digitais.

Gloria Groove estreia com Pabllo a faixa Ameianoite. Sem deixar de lado as batidas e rimas icônicas da Lady Leste, a música chega com uma atmosfera de contos de terror, para preparar o público para a tradicional festa de Vittar, que acontece nesta sexta-feira, 21: o Halloween da Pabllo.

“A gente quis trazer esse momento do Halloween que é uma época muito importante para a Gloria, porque foi um divisor de águas, com a música A Queda, e é muito especial pra mim também, porque é meu aniversário. Então, colocamos todas as nossas referências de terror em um papel e fizemos três dias de gravações para o clipe”, disse Pabllo, em coletiva de imprensa.

Ainda que o vídeoclipe da música não tenha data de estreia, a artista garantiu que o resultado foi surpreendente. “Quando eu vi o resultado, não quis mudar nada. A última vez que não quis mudar nada foi em K.O. Então vocês podem criar grandes expectativas”.

A canção, que mistura sonoridades do universo da cantora, como pop, funk e eletrônica, é fruto de sua imersão no mercado internacional. Após algumas turnês pela europa, ela afirmou que seu quinto álbum de estúdio traz muitas referências novas:

“Em cada era, eu posso ser uma persona diferente, estou trazendo novos sons, sem deixar de lado as minhas influências. Poder fazer shows viajando pelo mundo e descobrindo coisas novas foi essencial. Esse álbum vai ser muito ‘fresh’ e todos podem esperar algo surpreendente”, afirmou.

Parceria com Gloria

Voltando a música, Pabllo explicou que Gloria havia te mostrado a letra há muito tempo, porém, por dificuldades na agenda, ainda não tinham conseguido concretizar esse feat.

“Estar de volta na rua é fundamental para esse lançamento. Eu jamais lançaria esse feat sem que meus fãs pudessem dançar e se ‘rasgar’ na pista. Essa nova era me trouxe uma nova vida”, explicou.

“A Gloria é uma artista muito plural, eu a conheci no início da minha vida drag, ela que me ajudou na montação pro clipe de K.O. Trabalhar com ela é um sonho e fizemos algo tão grandioso quanto nós somos”, concluiu.





