Flay confessa que ganhou 10kg e espinhas após ‘chip da beleza’

Durante participação no programa Fantástico, TV Globo, deste domingo, 16, a cantora e ex-BBB Flay, 28 anos, falou sobre o uso de anabolizantes, em específico, a gestrinona, hormônio esteroide conhecido popularmente como ‘chip da beleza’.

Segundo ela, durante período em que fez o uso do hormônio, que foi proibido em 2021 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a cantora ganhou 10kg e teve problemas de pele.

A razão pela qual Flay buscou o medicamento era a comparação que fazia com outras pessoas e, por isso, ela queria “estar sempre bem esteticamente”. A cantora queria perder peso e ganhar massa muscular. “A gente se compara bastante com outras pessoas e acaba tentando recorrer o tempo todo a métodos, procedimentos”, refletiu a participante do BBB20.

Ganhadora da terceira edição do The Masked Singer Brasil, Flay buscou o acompanhamento médico e “fez tudo direitinho”. “Vinha essa promessa de emagrecimento, de ganho de massa, de melhora da pele, melhora da celulite”, disse a ex-BBB durante o programa. Flay ainda revelou que teve queda de cabelo e viu mudanças negativas na pele. “Minha pele foi minha maior tristeza. Meu rosto começou a encher completamente de espinha. Meu corpo inchando muito. Foi com o chip que eu ganhei dez quilos”, relatou.

Após interromper o uso do ‘chip da feiura’, como brincou, ela conseguiu os resultados que tanto desejava. “Quando o efeito do chip acabou, eu comecei a fazer uma dieta realmente, que funcionou, e fazer exercício físico sem o chip, ou seja, o chip estava me impedindo de emagrecer.”

Ainda no domingo, 16, a cantora compartilhou alguns dos resultados após o uso do ‘chip da beleza’. Em seus stories, ela postou algumas imagens de como a pele do rosto ficou - com muitas espinhas e erupções cutâneas.

Cantora mostrou como ficou o rosto após o uso do 'chip da beleza' Foto: Reprodução/Instagram/@flay

Continua após a publicidade