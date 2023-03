Flay lança ‘Imperfeita’, primeiro álbum da carreira solo; ouça

A ex-BBB e cantora Flay lançou seu primeiro álbum da carreira solo nesta sexta-feira, 10. Imperfeita marca a transição da cantora para o pop e R&B. O álbum conta com 12 faixas, que já estão disponíveis e também são acompanhadas de um material audiovisual.

Flay lança ‘Imperfeita’, primeiro álbum da carreira solo Foto: Ernesto Andrade

Chance Pro Feio é o seu lead single e o álbum foi todo estruturado para passar a mensagem de força e empoderamento, mas sem deixar suas vulnerabilidades de lado. A cantora investiu quase R$ 1 milhão de reais no projeto independente.

“Estamos celebrando as mulheres em todos os sentidos: por serem quem são, por sua força, inteligência, sensualidade e fragilidade. Em alguns momentos como mulher, nos foi dito que se agirmos muito sexy, os outros não nos levarão a sério”, afirma a cantora. “Não podemos simplesmente anular partes diferentes de quem somos. Elas podem apenas coexistir e serem muito autênticas e reais”, conta Flay.

Flay também traz em seu álbum reflexões sobre o machismo estrutural. Ela reflete sobre o título do produto. “Eu sou a voz da mulher agredida, violada, subestimada, enganada, rejeitada, iludida. Mas também sou a mulher que enganou, amou, perdoou, machucou. Eu sou tudo isso e um pouco mais. Eu sou, literalmente, imperfeita”, reforça a cantora.





TRACKLIST COMPLETA:

1- Primeiro Amor

2- Eu Era Só Uma Menina

3- Fria

4- Outro Cara 1

5- Outro Cara 2

6- Só O Amor Pode Ferir Assim

7- Mi Culo Es Malo

8- Se Eu Fosse Você

9 - Chance Pro Feio

10- I Need You Here

11- Amuleto

12- IMPERFEITA

