Preta Gil: Flora Gil explica motivo de internação e atualiza estado de saúde da cantora

Preta Gil, de 50 anos, permanece internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sido transferida do Rio de Janeiro em uma UTI aérea no último domingo, 6. Segundo Flora Gil, madrasta da artista, o estado de saúde é estável. “Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família”, afirmou.

Preta Gil e a madrasta Flora Gil Foto: @pretagil via Instagram

“Ela teve um quadro de febre leve e por isso preferiram deixá-la no hospital para cuidar de uma possível infecção”, explicou Flora, em entrevista à revista Quem. Os cuidados da artista agora foram centralizados em São Paulo, onde estão os profissionais que lideram o tratamento.

De acordo com a assessoria da cantora, Preta trata uma infecção urinária. Essa não é a primeira vez que a artista enfrenta o problema. Em março, logo após o carnaval, ela foi diagnosticada com pielonefrite e chegou a ser internada na UTI em Salvador. À época, a cantora explicou que a condição está relacionada ao uso de sonda e a procedimentos cirúrgicos anteriores. “Não é algo que dependa de mim... O corpo que fala por si só”, refletiu.

Preta Gil está internada em São Paulo para tratar infecção urinária Foto: @pretagil via Instagram

Durante uma recente participação no Domingão com Huck, Preta comentou sobre a possibilidade de seguir o tratamento de câncer no exterior. “No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, afirmou. No entanto, segundo Flora, ainda não há uma data definida para essa próxima etapa.