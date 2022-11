Florinda Meza, a Dona Florinda, sobre reexibição de ‘Chaves’: ‘Morro de vontade de ver o Roberto’

Publicidade

Uma das figuras mais queridas de Chaves, Dona Florinda está com data marcada para vir ao Brasil. Florinda Meza, atriz que deu vida à personagem, fará seu primeiro encontro com os fãs em terras brasileiras em abril do próximo ano.

Não é à toa que, 50 anos após a estreia do programa mexicano na televisão, a artista tenha sido a escolhida para participar do Educa Fest, festival de educação e ecologia.

O Brasil recebeu com carinho o seriado, que permaneceu presente principalmente na grade do SBT. “Irei com muito gosto, porque tenho imensa gratidão por esse país”, comenta a atriz sobre a vinda em entrevista por vídeo ao Estadão.

Florinda Meza fará primeiro encontro com os fãs no Brasil no ano que vem. Foto: Access Mídia

Florinda tenta explicar o sucesso do programa criado pelo marido, Roberto Bolaños, que morreu em 2014 aos 85 anos. “O programa de Roberto teve êxito em muitos países e está dublado em tantos idiomas – mesmo em idiomas e culturas tão distantes como a japonesa – porque é muito bem feito”, assegura.

Mesmo com o passar dos anos, segundo ela, Chaves se imortalizou como o que havia de mais avançado na época da transição da televisão em preto e branco para a colorida.

A atriz chama o marido de “gênio” e diz que ele tinha o poder de “transformar em atores mesmo os que não eram atores”. Carlos Villagrán, o Kiko, por exemplo, nunca havia estudado atuação e era fotógrafo de jornal.

“O programa era extraordinário porque era fora do comum. [...] E Roberto era um grande diretor e um grande diretor transforma”, comenta a artista.





Chaves enfrenta desafios e deixou de ser exibido na América Latina em 2020

'Chaves' não é exibido na América Latina desde 2020. Foto: Televisa

Seis anos após a morte de Bolaños, o seriado levou um baque ao ser retirado da programação nas TVs da América Latina. O motivo apontado pela imprensa mexicana, à época, foi uma desavença entre os filhos do diretor e o canal Televisa sobre direitos autorais.

À época, Florinda foi crítica à decisão e chamou o caso de “uma agressão às pessoas”. Para ela, Chaves poderia ter transmitido a leveza de que o mundo sentiu falta no início da pandemia da covid-19.

“O que eu acho de deixarem de transmitir Chaves? Embora não tenha nada a ver porque inexplicavelmente não fui convocada para as negociações, acho que, justo agora, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isto é uma agressão às pessoas”, escreveu no Twitter.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Ao Estadão, a atriz relembra o caso e lamenta ter tido conhecimento da decisão “muito tarde”. “Me entristeceu muito, porque, além de tudo, não fui informada. Fiquei sabendo como todos vocês, pelas mídias”, comenta.

Ela diz que sofreu críticas de pessoas que alegaram que ela havia permitido que o programa saísse do ar. “Seria como dar um tiro no pé, porque, como colaboradora, interessa que meu trabalho tenha presença”, afirma.

Apesar de querer que o público tenha a oportunidade de assistir ao seriado novamente, uma necessidade pesa ainda mais para que Florinda continue lutando pela reexibição: “Morro de vontade de ver o Roberto, ainda que seja por vídeo”.

A atriz lembra com carinho do marido e, até hoje, publica lembranças que tem dele nas redes sociais. “Tenho fotos dele aqui na minha casa no México por todos os lados, lhe dou ‘bom dia’ e ‘boa noite’. O legado que ele deixou é a diversão, e é muito importante, porque o riso é o toque divino”, diz.





