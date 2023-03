Fofura: Vídeo viral mostra bebê parando de chorar ao ouvir a voz do pai

Desde o início da semana, um vídeo com mais de 1,4 milhões de visualizações está aquecendo os corações no Twitter. Trata-se de um bebê recém nascido que para de chorar assim que começa a ouvir a voz do pai.

Nas imagens, só é mostrado o rosto da criança e ouve-se apenas a voz de um homem. “Calma, calma, filha. Calma, bebezinha do papai. Não tem porque chorar, o papai já está aqui com você”.

Em seguida, ele pergunta à recém nascida se não consegue abrir os olhos para vê-lo, até que, por alguns instantes, a bebê atende o pedido do pai.

Minha gente, mas não tem freud, lacan ou quem quer que SEJA que me segure vendo ela parar de chorar e abrir o olhinho procurando na hora que ele diz "o papai tá aqui com você" pic.twitter.com/8buMFss3n5 — Zeca Pagodinha (@PagodinhaZeca) February 27, 2023

O vídeo atraiu atenção até da cantora Maria Rita. “O útero fica como???”, comentou a artista no tuíte em referência ao momento fofo. Uma conta identificada como Valdenize Salvador (@TSValdenize) relatou uma experiência semelhante.

“Minha filha fez exatamente isso quando ouviu minha voz. Estava berrando e eu disse: ‘Calma filha, estou aqui, a mamãe tá aqui’. Ela parou de chorar na hora. Eu não gravei, mas carrego esse momento na memória pra sempre”, escreveu a seguidora.