Foo Fighters anuncia lançamento de primeiro álbum após morte de Taylor Hawkins

O Foo Fighters anunciou, nesta quarta-feira, 19, que lançará o primeiro disco da banda desde a morte do baterista Taylor Hawkins, em março de 2022, aos 50 anos.

O álbum se chamará This Is Happening Now e chega às plataformas digitais no dia 2 de junho. A primeira música do projeto, intitulada Rescued, já está disponível.

De acordo com comunicado enviado à imprensa americana, o disco é “uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua a tudo o que o Foo Fighters suportou no ano passado”.

Hawkins foi encontrado morto no dia 25 de março de 2022 em um hotel em Bogotá, capital da Colômbia. A banda se apresentaria na cidade e depois partiria para São Paulo para o encerramento do Lollapalooza Brasil daquele ano, mas o show foi cancelado.

Já em janeiro deste ano, o grupo anunciou que seguiria como uma banda mesmo após a morte do baterista. “Sem Taylor, nós nunca teríamos nos tornado a banda que somos. E sem Taylor, sabemos que seremos uma banda diferente daqui para frente”, disse.

O Foo Fighters retornará ainda neste ano ao Brasil para apresentar as músicas de This Is Happening Now. A banda é uma das atrações do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio que ocorrerrá em São Paulo, e se apresenta no dia 9 de setembro no Autódromo de Interlagos.

Continua após a publicidade

Confira a tracklist do álbum:

Rescued Under You Hearing Voices But Here We Are The Glass Nothing at All Show Me How Beyond Me The Teacher Rest





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais