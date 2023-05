Foo Fighters anuncia show em Curitiba em setembro; veja como comprar

Nesta terça-feira, 2, o Foo Fighters anunciou que fará um show único em Curitiba ainda em 2023. A apresentação ocorrerá no Estádio Couto Pereira no feriado de 7 de setembro e contará com a participação das bandas Wet Leg e Garbage.

Os ingressos começam ser vendidos nesta quinta-feira, 4 de maio, a partir das 10h pelo site da Eventim e às 12h na bilheteria oficial. Para membros do fã-clube da banda, haverá uma pré-venda exclusiva já nesta quarta, 3, no site oficial do grupo e na bilheteria, nos mesmo horários.

Os ingressos variam entre R$ 220 (arquibancada meia entrada) e R$ 970 (pista premium inteira). Vale lembrar que quem comprar as entradas presencialmente fica isento da taxa de serviço.

Brazil - we’re coming to Estádio Couto Pereira in Curitiba on September 7 with special guests @garbage and @wetlegband! Tickets will go on sale on Thursday, May 4 at 10am BRT. https://t.co/vzymoCIs4j pic.twitter.com/YqBQiRQNyh — Foo Fighters (@foofighters) May 2, 2023

Depois do show em Curitiba, o Foo Fighters passa pelo festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 9 de setembro. Os ingressos já estão esgotados.

Esta será a primeira passagem do grupo pelo País após a morte do baterista Taylor Hawkins em 25 de março de 2022. A banda se apresentaria no Lollapalooza Brasil daquele ano no encerramento no festival, mas cancelou a apresentação.





SERVIÇO - FOO FIGHTERS CURITIBA

Data: 07 de setembro de 2023 (quinta-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário Foo Fighters: 21h

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Classificação etária: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Classificação sujeita à alteração Judicial

PREÇOS

ARQUIBANCADA - R$ 220 - meia entrada e R$ 440 inteira

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR - R$ 270 - meia entrada e R$ 540 inteira

PISTA - R$ 295 - meia entrada e R$ 590 inteira

CADEIRA SOCIAL INFERIOR - R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira

CADEIRAS MAUÁ - R$360 - meia entrada e R$ 720 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 485 meia entrada e R$ 970 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Bilheteria 2 do estádio - Ao lado da entrada da administração

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N - Alto da Glória – Curitiba/PR – Cep.:80060-195





