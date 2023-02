Foo Fighters faz homenagem a Taylor Hawkins em rede social; veja

A banda Foo Fighters prestou homenagem ao baterista Taylor Hawkins, que morreu em março do ano passado. Nesta sexta-feira, o músico completaria 51 anos.

No Instagram, a banda postou uma foto do baterista. “Sentimos muito sua falta”, escreveu o perfil na legenda da imagem.

Hawkins morreu aos 50 anos em Bogotá, na Colômbia, durante a turnê da banda no país. Após um período de paralisação de novas apresentações, em memória do músico, a banda anunciou a retomada de shows no fim do ano passado.

A banda fará um show em São Paulo em setembro deste ano, no festival The Town, em São Paulo.