‘Foram dias difíceis’, diz Andressa Urach ao reencontrar filho após internação psiquiátrica

Após ser internada em um hospital psiquiátrico, Andressa Urach reencontrou seu filho caçula, Leon, de cinco meses, nesta segunda-feira, 28. A influenciadora havia sido acusada pelo ex-marido de tentar oferecer o bebê para um sacrifício.

No Instagram, a ex-participante de A Fazenda compartilhou um registro com Leon no colo e, em seu canal no Youtube, ela deu detalhes do reencontro:

“Meu coração está aliviado, acabei de ver o Leon. Thiago [ex-marido] me fez uma surpresa, buscou o Leon e graças a Deus já o vi, cheirei muito. Matei toda a saudade que eu estava dele”, disse.

Neste domingo, 27, Andressa chegou a se pronunciar sobre a internação forçada. Ela admitiu que sofreu um “surto”, porém a modelo alegou que o mesmo foi causado por uma substância que teria sido posta em sua bebida por um desconhecido.

No vídeo, ela lamentou o fato de Thiago ter levado o filho para São Luis do Maranhão sem sua autorização, porém, em depoimento mais recente, ela comemorou que o ex trouxe Leon de volta para o Rio Grande do Sul, onde ela reside.

“Foram dias difíceis. Agradeci ele [Thiago] por ter trazido o Leon sem a gente precisar brigar e ir para um caminho que eu não concordo. Não pode ficar brigado, não acho legal”, afirmou.